La Vis Pesaro torna a vincere: battuta 2-0 la Pianese

Dopo sei turni a secco, la Vis Pesaro interrompe il digiuno e torna a vincere, battendo 2-0 la Pianese. Le reti che decidono la gara arrivano entrambe nel finale, al termine di un vero assedio della Vis, favorito anche dall'espulsione di Nicoli, che ha lasciato i compagni in 10 per oltre mezzora dopo aver steso Zoia lanciato a rete. Primo tempo avaro di occasioni.

Ci prova per prima Pesaro: sponda di Tavernaro, Pucciarelli rimette il vestito da attaccante e calcia di controbbalzo dal limite, salva Boer in tuffo. L'opportunità migliore per la Pianese arriva solo al 41', con un'azione simile. Bacchin rientra da sinistra e serve Simeoni, che arriva a rimorchio e tira di potenza dal limite: palla alta di poco.

Nella ripresa, Pesaro alza subito i ritmi e impegna Boer già al quinto, con un tentativo di pallonetto da lontanissimo di Zoia, che il portiere dei toscani alza in angolo tuffandosi all'indietro. I biancorossi spingono, la Pianese arretra e al 62' ecco l'episodio che dà la svolta alla partita. Lari innesca Zoia, Nicoli lo affossa al limite ed è cartellino rosso. Il seguente calcio di punizione, tuttavia, non porta a nulla, con uomo che si stacca dalla barriera e devia di schiena in angolo. Ora però Pesaro, forte della superiorità numerica, comincia un vero tiro al bersaglio verso la porta di Boer. Il primo a provarci è Nicastro, che lascia rimbalzare il pallone e calcia dalla trequarti, ma il portiere respinge. Boer è un muro di gomma fino al 90', quando ad aggiustare la mira è capitan De Paola, che scaglia una sassata da quasi 30 metri e la mette dove il numero 1 dei toscani non può arrivare. Goal pazzesco del centrocampista biancorosso, a spezzare quello che sembrava un vero incantesimo lanciato sulla porta della Pianese. Sbloccato il risultato, Pesaro spinge ancora e al quarto minuto di recupero mette in ghiaccio la partita. Orellana scende sulla destra indisturbato, rientra, calcia di sinistro e prova a piazzarla sul secondo palo. Il tiro non è irresistibile, ma un rimbalzo inganna Boer, che si fa infilare per la seconda volta.

Al Benelli di Pesaro finisce 2-0 per la Vis, che ritrova punti, sorriso e una prova convincente, blindando il quinto posto. Partita difficile da giudicare per la Pianese, rimasta in 10 per oltre mezzora, ma che, pur restando ampiamente in zona playoff, perde per la quinta volta negli ultimi cinque turni.