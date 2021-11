SERIE C La Viterbese ribalta il Gubbio e torna alla vittoria (2-1)

La Viterbese ancora una volta comincia male, ma questa volta la ribalta e con la seconda vittoria stagionale torna in gruppo e spera. Il Gubbio invece si fa rimontare mancando l'ennesima occasione per il salto di qualità e probabilmente saluta definitivamente ogni sogno eventuale. Eppure dopo 10 minuti erano stati proprio gli ospiti a passare, dall'angolo è Spalluto a giocare di carambola per lo 0-1.

Un gol a freddo che poteva seppellerire una Viterbese colpita domenica scorsa a tempo scaduto, invece i ragazzi di Punzi restano in partita e la pareggiano nel giro di poco. Merito di Pavlev che fa tutta la fascia e la mette sulla testa di Calcagni. La deviazione esclude Ghidotti da ogni possibile intervento. La partita è combattuta, tanti errori, ma molto furore. Gli ospiti ripartono alla ricerca del vantaggio perduto, Fantacci fa volare Daga, ma prima dell'intervallo cadono ancora. In contropiede, con il destro a incrociare di Volpe che caccia l'incubo. Tutta la panchina si riversa in campo.

[Banner_Google_ADS]



Ripresa con ritmi più bassi, Viterbese a protezione di quello che è diventato un prezioso vantaggio. Il Gubbio sbatte gli spazi intasati e anzi in contropiede sono ancora i laziali ad andare vicinissimi al tris. Bolide di Volpicelli alto. Al minuto 78 ospiti addirittura in 10 per il secondo giallo a Signorini e Viterbo la porta a casa soffrendo il giusto e rimescolando laggiù nella parte bassa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: