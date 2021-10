La Viterbese sorprende il Siena e vince 2-0

Il primo successo stagionale della Viterbese arriva come un fulmine a ciel sereno e contro un avversario di tutto rispetto: il Siena di Alberto Gilardino. Al contrario i bianconeri tornano alla sconfitta dopo 4 partite ed ora rischiano di staccarsi dalle prime della classe. Nel 2-0 dei laziali c'è tutto quello che serve: grinta, concretezza ed un pizzico di fortuna. Anche perché il Siena, come prevedibile, parte forte ma difetta nella mira: i tentativi di Acquadro e di Bianchi sono l'esempio più lampante.









Poi cresce la Viterbese che colpisce alla prima occasione utile: la difesa senese si fa sorprendere dall'inserimento di Alberico, Terzi la lascia lì e Murilo ne approfitta con una botta sul primo palo. Non esente da colpe Lanni che se la fa passare sotto il corpo per un patatrac generale degli uomini del “Gila”. Trovato il vantaggio la Viterbese si scioglie e continua a spingere grazie ad Emilio Volpicelli: prima il diagonale del 7 gialloblu sfiora il palo, poi è attento Lanni a dire di no al suo mancino da fermo. Il pomeriggio opaco del Siena, invece, è tutto nella conclusione di Caccavallo alta sulla traversa. Il finale è dei Leoni: Errico inventa e apre d'esterno per Capanni che si divora il 2-0 calciando addosso a Lanni. Arriverà comunque il raddoppio con il solito Volpicelli che riceve lo scarico del compagno e, di prima intenzione, la mette là dove l'estremo difensore ospite non può arrivare. Il “Rocchi” esplode e per la Viterbese, fanalino di coda prima di questa partita, è una bella iniezione di fiducia.