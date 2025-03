La vittoria di Gubbio (0-2) avvicina l'Entella alla serie B

La domenica dell'Umbria crocevia per la B dice Entella. Che vince appunto a Gubbio a allunga sulla Ternana che invece a Perugia fa solo pari. Karic appoggia la sponda sulla traversa all'alba del match. Subito dopo l'imbucata per Franzoni che palleggia sulle uova e conclude alto. Minuto 11 passa la capolista con un harakiri di Rosaia che, pressato, appoggia verso il portiere, ma dove il portiere non c'è. Colpito dal fuoco amico, il Gubbio prova a rialzarsi, D'Ursi si accentra e prova a giro senza fortuna. E quando sembra ormai ora di andare al riposo, i liguri chiudono i conti. Boccadamo di giustezza sul secondo palo dove c'è Bariti. E' il gol del definitivo 2-0. Ripresa, D'Ursi per Del Frate: alto. Piccolo inciampo Entella: Franzoni stronca da dietro la ripartenza di Spina e si prende un rosso diretto. Nonostante l'inferiorità, i liguri si mettono in protezione e soffrono meno del dovuto. Il Gubbio la gira con pazienza serve trovare i varchi sperati. L'ultimo arrembaggio di Tommasini chiude un pomeriggio che avvicina l'Entella alla promozione in serie B.