Lantignotti: "I giovani vanno lanciati e aspettati, non bocciati al primo errore"

Ospite di "Cose di Calcio" l'ex centrocampista di Milan, Cagliari e Cesena Christian Lantignotti. Con lui, oggi allenatore di Settore Giovanile, abbiamo parlato di come il calcio possa uscire dalla crisi attuale:

"Le rose sono sicuramente cambiate, non so se per il budget o per quant'altro, però sicuramente non abbiamo più quelle squadre importanti che avevamo in quelle annate. Negli ultimi tempi l'Inter credo che sia la più attrezzata, sia come rosa, sia come risultati, perché in questi anni è arrivata anche due volte in finale di Champions, non è poco. Però è chiaro che un po' tutto il calcio in generale, anche nella nazionale, ha perso molto".

Visto che i budget non sono più quelli di una volta, dare più fiducia ai giovani non potrebbe essere una soluzione su larga scala?

"Ma certo, io ho avuto la fortuna in questi anni di fare 5-6 anni al Milan e mi sono passati giocatori importanti. Adesso uno sta giocando titolare nel Milan che è Bartesaghi e secondo me bisogna avere coraggio. Purtroppo siamo noi adulti e dobbiamo dare il modo a loro di poter sbagliare, di poter creare situazioni nuove che si possano migliorare perché solo così possiamo fare dei giocatori pronti. Perché se pensiamo di buttarli già dentro pronti, nessuno nasce pronto e quindi in tutte le cose bisogna dargli l'esperienza. Quest'anno, con l'esempio di Bartesaghi, ha trovato Allegri che è un allenatore che ha dato grande fiducia, grande autonomia e questo ragazzo ha risposto veramente alla grande. Sta giocando titolare nel Milan e fino all'anno scorso faceva l'Under 23, retrocedendo anche. Però credo che quello sia il segreto".











