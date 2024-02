SERIE A Lautaro Giannetti stende la Juventus: Inter a +7 con una partita in meno Basta una rete del difensore argentino per battere 1-0 gli uomini di Allegri

Colpo esterno dell'Udinese che espugna lo Stadium nel posticipo della 24a giornata di Serie A. Il gol vittoria è del difensore argentino Lautaro Giannetti che al 25° trova la deviazione da tre punti. La punizione tagliata di Samardzic mette in difficoltà Alex Sandro, con il pallone che "balla" in area piccola e arriva Giannetti ad insaccare. Gli uomini di Allegri non riescono a creare occasioni e la gioia per un gol di Milik su corner dura poco con l'arbitro che annulla perché la traiettoria di Chiesa ha superato la linea di fondo. La Juventus esce battuta 1-0, raccogliendo la seconda sconfitta consecutiva in campionato e scivolando a -7 dall'Inter capolista con una partita in più.

