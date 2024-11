SERIE A Lautaro lancia l'Inter, Venezia ko e -1 dal Napoli Argentino si sblocca a San Siro, Var annulla pari veneto al 97'

Lautaro lancia l'Inter, Venezia ko e -1 dal Napoli.

L'Inter fatica più del dovuto, ma batte il Venezia e si porta a -1 dal Napoli in classifica grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez e un finale thriller, portandosi a portata di sorpasso sui partenopei verso lo scontro diretto di domenica prossima. I nerazzurri creano occasioni, le sprecano, rischiano in un paio di occasioni ma poi si portano avanti con un gol del capitano argentino, che torna a segnare a San Siro dopo otto mesi. Una rete da tre punti, nonostante un finale da Pazza Inter, con Sverko che segna nell'ultimo dei sette minuti di recupero, gol però annullato dal Var per un tocco di mano del giocatore dei lagunari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: