Lazio ai quarti di Coppa Italia, Parma battuto 2-1

Lazio ai quarti di Coppa Italia, Parma battuto 2-1.

Tra pali e traverse la Lazio di Coppa si prende i quarti con l'Atalanta e si evita pure la fatica dei supplementari, cancellati grazie a Muriqi. Ancora in cerca del primo gol biancoceleste ma in compenso propiziatore dell'autogol di Colombi che, sulla soglia del recupero, vale il 2-1 sul Parma. Che poco prima, con Mihaila, aveva riacciuffato una partita in mano laziale fin da un primo tempo di combinazioni sopraffine. Pereira e Akpa Akpro a liberare Muriqi, il controllo è rivedibile e l'esterno che segue sbatte sul palo. L'attaccante kosovaro prova a rifarsi sradicando un pallone sulla trequarti e si ripresentandosi davanti a Colombi, stavolta costretto a metterci i guanti. Questo sull'asse con Milinkovic Savic e il solito Pereira, il più attivo di tutti nella spinta laziale. In una manciata di minuti il brasiliano di proprietà United ne crea altre due: prima s'inserisce sulla magata alla cieca di Milinkovic Savic e incrocia per il bis di pali, poi s'allarga in fascia e scodella per il vantaggio di Parolo, lasciato libero in area e pronto nel piazzarla di testa.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Il Parma osserva e ogni tanto timidamente ci prova, riuscendo a farsi pericoloso solo nella seconda metà di ripresa con le imbeccate di Ricci: sul suo cross l'inzuccata di Brunetta impegna Strakosha, sul rimbalzo Mihaila è più lesto di Lulic ma incredibilmente centra la traversa. Mihaila che comunque si riscatta in fretta: la sua partenza sul passaggio di Ricci è regolare e lo porta davanti alla porta, il destro a piazzarla batte Strakosha per un pari che profuma di overtime. Invece niente: traversone da esterno puro di Acerbi, stacco da bomber di Muriqi e il resto è di Colombi. Leggermente in ritardo sul pallone ma puntuale per deviarlo dopo la carambola sul palo per l'autogol da titoli di coda.



I più letti della settimana: