SERIE A Lazio - Crotone 3-2 I biancocelesti rilanciano le loro ambizioni di qualificazione alla Champions

Lazio - Crotone 3-2.

Nell'anticipo della 27° di Serie A la Lazio con grande fatica batte il Crotone per 3-2. Biancocelesti in vantaggio con Milinkovic-Savic e raggiunti da Simy. Nuovo vantaggio per la squadra di Inzaghi con Luis Alberto. Nella ripresa, ancora Simy su rigore per il Crotone. All'84esimo il definitivo 3-2 e tre punti Champions per la Lazio con Caicedo.

