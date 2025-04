Lazio e Fiorentina oggi in campo a caccia delle semifinali

Dopo l'impresa dell'Inter in Champions, l'Italia vuole completare l'opera piazzando una squadra in semifinale in ciascuna delle restanti competizioni europee. Tornano in campo stasera Lazio e Fiorentina, la prima in Europa League, la seconda in Conference, entrambe in casa. I biancocelesti sono chiamati a una grande prestazione, dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Bodo/Glimt. In conferenza stampa, Baroni ha anticipato che al centro dell'attacco ci sarà Catellanos, probabilmente affiancato da Dia, mentre sulla sinistra agirà Zaccagni e potrebbe rientrare Tavares.

L'andata è stata una partita strana, condizionata da freddo e neve a cui i norvegesi sono abituati: un fattore di cui l'allenatore italiano è conscio, ma che comunque non cancella le qualità del Bodo. La Fiorentina parte invece in vantaggio contro il Celje, dopo il 2-1 ottenuto all'andata. Una sfida approcciata molto bene dai viola, ma il goal segnato nel finale dagli sloveni lascia tutto aperto e, per Palladino, il ritorno sarà tutt'altro che da sottovalutare.