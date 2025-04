Lazio e Fiorentina oggi in campo a caccia delle semifinali I biancocelesti devono ribaltare lo 0-2 subito in Norvegia, in Europa League, la Fiorentina deve mantenere il vantaggio di un goal in Conference

Dopo l'impresa dell'Inter in Champions, l'Italia vuole completare l'opera piazzando una squadra in semifinale in ciascuna delle restanti competizioni europee. Tornano in campo stasera Lazio e Fiorentina, la prima in Europa League, la seconda in Conference, entrambe in casa. I biancocelesti sono chiamati a una grande prestazione, dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Bodo/Glimt. In conferenza stampa, Baroni ha anticipato che al centro dell'attacco ci sarà Catellanos, probabilmente affiancato da Dia, mentre sulla sinistra agirà Zaccagni e potrebbe rientrare Tavares. L'andata è stata una partita strana, condizionata da freddo e neve a cui i norvegesi sono abituati: un fattore di cui l'allenatore italiano è conscio, ma che comunque non cancella le qualità del Bodo: "Diciamo che gli è stata apparecchiata la partita, quindi questo lo sappiamo, ma noi da questo punto di vista non dobbiamo avere nessun alibi - commenta Baroni -. Noi dobbiamo pensare a noi, perché io so che loro faranno una grande partita sotto a tutti gli aspetti, sia fisico, perché hanno energia e non hanno le nostre 45 partite addosso, sia tecnico, perché sono un'ottima squadra, che gioca da tanto insieme con lo stesso allenatore. Ma nel mezzo ci dobbiamo essere noi e noi dobbiamo impattare veramente forte su quella che sarà la nostra prestazione, più che guardare la loro"-

La Fiorentina parte invece in vantaggio contro il Celje, dopo il 2-1 ottenuto all'andata. Una sfida approcciata molto bene dai viola, ma il goal segnato nel finale dagli sloveni lascia tutto aperto e, per Palladino, il ritorno sarà tutt'altro che da sottovalutare: "Da parte nostra c'è sempre stata una grande attenzione e ovviamente massima concentrazione sulla partita di andata. Infatti l'abbiamo presa con il piglio giusto e non è stato sottovalutato nulla. Lo stesso concetto sarà applicato domani: il Celje è una squadra che va affrontata con la maniera giusta, dovremo essere avvelenati, dovremo stare attenti a tutto. Abbiamo preparato due o tre piani gara, quindi siamo pronti per la partita".

