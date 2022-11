SERIE A Lazio e Juve di "corto muso"

A Juve e Lazio basta un gol per vincere, rispettivamente, contro Verona e Monza. Per i bianconeri è la quinta vittoria di fila che permette di portarsi in zona Champions League. A decidere la gara del Bentegodi è la rete di Kean al 61'. A decidere l'ultima gara della 14^ giornata è il gol di Romero al 69'. La Lazio aggancia il Milan al secondo posto in classifica a quota 30 punti.

