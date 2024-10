EUROPA E CONFERENCE LEAGUE Lazio e Roma in Europa League. Fiorentina al debutto in Conference Le due romane impegnate nel secondo turno di Europa League, Debutto per la Fiorentina in Conference

Lazio e Roma in Europa League. Fiorentina al debutto in Conference.

Seconda giornata di Europa League alle 18.45 scenderà in campo la Lazio all'Olimpico di Roma contro i francesi del Nizza. I biancocelesti devono confermare l'ottimo avvio con la vittoria nel primo turno con la Dinamo Kiev e questa sera la squadra di Baroni è chiamata a confermare il buon momento cercando di dare continuità di risultati contro una formazione insidiosa come il Nizza.

Alle 21 toccherà alla Roma. La squadra di Juric affronta in trasferta gli svedesi dell'Elfsborg. I giallorossi hanno pareggiato la prima, in casa, con l'Atletico Bilbao e sono alla ricerca dei primi tre punti in Europa League, che ricordiamo si gioca con la stessa formula della Champions.

Questa sera il via anche alla Conference League con la Fiorentina unica squadra italiana impegnata in questa competizione che come formula, ricalca le altre due, con la differenza che sono 6 invece che 8 le giornate da disputare. I viola ore 21 affrontano al franchi i gallesi del The News Saints.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: