Intervista a Simone Inzaghi

Ultima a ripartire, la Lazio riprende la corsa scudetto con quello che forse è l'avversario più complicato da affrontare, l'Atalanta. E lo fa senza parecchi giocatori, come spiega Simone Inzaghi: "Leiva, Marusic, Lulic e Ramos non ci saranno. Marusic spero di recuperarlo per la Fiorentina, Lulic tornerà direttamente la prossima stagione".