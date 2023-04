SERIE A Lazio-Juventus 2-1, di Zaccagni la rete decisiva Biancocelesti secondi a +7 sul quinto posto, bianconeri rimandati

Lazio-Juventus 2-1, di Zaccagni la rete decisiva.

All'Olimpico, Lazio batte Juventus 2-1 e consolida la propria posizione alle spalle del Napoli e con ben sette punti di vantaggio su quel quinto posto, attualmente dell'Inter, che vuol dire rimanere fuori dall'Europa. Alla Juve, invece, non rimane che sperare di riavere i 15 punti che le sono stati tolti e che vorrebbero dire, se restituiti, scavalcare proprio i biancocelesti di Sarri.

"L'assist di tacco di Luis Alberto per il mio gol? Lo avevamo già provato simile ieri in allenamento ma il difensore aveva intercettato il pallone, oggi invece ci è riuscito". Parola di Mattia Zaccagni, dopo la vittoria della sua Lazio. "Siamo veramente contenti, soprattutto per la classifica era una partita importante. In altre situazioni abbiamo sofferto di più, stavolta abbiamo subito veramente poco, è un bel passo in avanti". Zaccagni non aveva mai toccato quota dieci gol in Serie A: "Voglio continuare su questa strada. Il secondo posto vale più delle mie reti, ma sono entrambe cose bellissime - conclude l'attaccante - Difendere il secondo posto sarà difficilissimo, basta perdere qualche punto che tutti ti stanno addosso".

