CHAMPIONS LEAGUE Lazio: ritorno in Champions dopo 13 anni Champions League: La Lazio ospita il Borussia Dortmund di Haaland Questa sera alle 21 la Lazio affronta il Borussia nella prima sfida valida per il gruppo F

Lazio – Borussia Dortmund segna il ritorno in Champions della squadra di Lotito. Una partita attesa da 13 anni, dopo tanti tentativi di tornare nell'Europa che conta andati a vuoto: la Lazio si riaffaccia sul balcone dei gironi della Champions League per la prima volta dalla stagione 2007/2008, ultima apparizione dei biancocelesti tra le magnifiche. La Lazio è chiamata a dimostrare che ci può e ci deve stare dentro. Il girone non è proibitivo, oltre al Dortmund, Zenit San Pietroburgo e Bruges Sfida nella sfida quella tra i due super bomber: da una parte Ciro Immobile dall'altra il 20enne Erling Haaland.

