SERIE A Lazio-Udinese 1-2: altro ko all'Olimpico per i biancocelesti Decidono i gol di Lucca e Zarraga

Lazio-Udinese 1-2: altro ko all'Olimpico per i biancocelesti.

Terza sconfitta di fila all'Olimpico per la Lazio, che perde 2-1 contro l'Udinese. Succede tutto a inizio ripresa: friulani avanti con Lucca che al 47' corregge il tiro di Kamara, ma due minuti dopo Zaccagni provoca l'autorete di Giannetti. Al 51', tuttavia, Zarraga raccoglie al limite dell'area da Thauvin e centra l'angolino battendo Provedel. Biancocelesti a -8 dal quinto posto, successo fondamentale in ottica salvezza per Cioffi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: