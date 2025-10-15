Lazzari e Giacopetti ribaltano l'Osteria Grande. Prima vittoria per il Pietracuta.

Pietracuta - Osteria Grande

Il Pietracuta va sotto, non gioca la migliore partita di quelle proposte al Bindi, ma alla fine ottiene la cosa più importante: la prima vittoria in campionato. Non c'è Contadini, out per l'infortunio alla clavicola. Cevoli fa turnover dopo il doppio impegno contro Austria e Cipro. Sono quattro i sammarinesi in campo. Il primo tempo della partita è di fatto tutto riassunto nel minuto 31. Palla filtrante per Federico Rinieri e vantaggio Osteria Grande. Nei primi 45 minuti tiri totali uno, reti una. Nella ripresa Roberto Cevoli cambia: dentro Lazzari e Capicchioni. Il Pietracuta aumenta i giri del motore, ma manca ancora la finalizzazione. Al minuto 22 arriva il pareggio. È l'ex San Marino Calcio Lorenzo Lazzari a ristabilire la parità al termine di una bella azione di Proverbio sulla sinistra. La prima conclusione è ribattuta, la sfera finisce a Zannoni che calcia, altra conclusione respinta, di nuovo raccolta da Lazzari che questa volta la spedisce in fondo alla rete. L'inerzia della partita cambia. Capicchioni va vicinissimo al vantaggio direttamente su calcio di punizione. Poi Nicolas Giacopetti la ribalta al 80'. Palla in verticale di Zannoni per il numero 9 del Pietracuta che entra in area, controlla e in diagonale firma il sorpasso. Quattro minuti più tardi la personale doppietta che chiude la partita al termine di un'azione di contropiede innescata dalla verticalizzazione di Zannoni. Giacopetti è bravo a difendere il pallone e poi caparbio nell'andare a concludere. Sul 3-1 la partita è chiusa. Zannoni potrebbe meritarsi il gol dopo due assist con un colpo di testa che Bovo devia in angolo.

"Sono molto contento di aver aiutato la squadra - ha detto Nicolas Giacopetti - dopo zero punti in sei partite e diversi problemi che ci sono stati, adesso vogliamo continuare così"







