ECCELLENZA Lazzari Show, il Victor in 10 batte il Medicina 2-4 Doppietta e due assist, il secondo da antologia, per il centrocampista sammarinese autentico protagonista a Medicina. Victor in 10 uomini dal 12^ della ripresa. Espulso Monaco

Ambrosini recuperato parte dalla panchina così come il match winnner di domenica con la Comacchiese Santoni. Buono l’approccio e le giocate del Victor fino ai 20 metri ma conclusioni non se ne vedono. Il Medicina è trascinato dal 20enne Antonio Sabbatani centroavanti di ottima qualità. Al quarto d’ora brucia De Queiroz in velocità poi cerca e non trova il rigore, ma solo il giallo per simulazione. Ancora Sabbatani servizio per Barbaro pronta la conclusione si immola Stellacci che lo stoppa alla grande. Sabba su punizione, la sfera attraversa tutta l’area di rigore, l’arbitro non concede l’angolo al Victor tra le proteste. Lombardi per Rivi sponda per Arlotti girata e Palermo si allunga per respingere. Poco dopo Scott Arlotti apre per Gramellini che si accentra e lascia partire un sinistro velenoso, ancora bravo Palermo nella risposta. Antonio Sabbatani classe 2002 ne risentiremo parlare, è immarcabile per la difesa biancoazzurra: Lombardi e De Queiroz lo temono troppo e ingenuamente cadono nella trappola. Rigore cercato e questa volta concesso dal direttore di gara. Lo stesso Sabbatani trasforma.

Il Victor reagisce e ristabilisce la parità con la combinazione Stellacci, caparbio e intelligente nel servire Lazzari, e terzo centro stagionale secondo consecutivo per il centrocampista sammarinese. Ripresa Sabbatani incontenibile va via a tutti in progressione poi apre per Nerzu, Pazzini esce e sventa un gol che sembrava fatto. Passata la paura arriva la stoccata di Arlotti. L’azione si sviluppa a destra, Lazzari raccoglie e tocca per l’ex Rimini, che realizza il suo primo gol in maglia biancoazzurra. La paura avvolge tutta la difesa quando la sfera arriva ad Antonio Sabbatani, Monaco lo stende e rosso diretto. Al 12esimo della ripresa Victor in 10. Show di Lorenzo Lazzari, non servono commenti, impressionante per personalità, audacia, ed efficacia, cioccolatino scartato da Gramellini, per il tris del Victor. Ma non è finita. Ancora Lazzari si inventa il gol del raddoppio, con la pressione vincente sul portatore, e la rete con il tocco sotto. Doppietta e due assist per il numero 8 biancoazzurro autentico protagonista. Le energie si abbassano e il Medicina in qualche modo si rimette in piedi con il gol di Guidi a 6 minuti dalla fine. Pazzini esce su Venturi è l’ultima cosa di una partita epica . A Medicina, Victor San Marino batte Medicina 4-2.

Lorenzo Giardi

