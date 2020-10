SERIE C Le altre di C: vince solo il Padova I biancoscudati superano 3-1 in rimonta il Mantova. Negli altri match solo pareggi: 1-1 tra Samb e Fermana, 0-0 in Carpi-Fano e Virtus Verona-Legnago.

Mercoledì sera da "pareggite" nel Girone B di Serie C. Oltre alla Feralpisalò, l'unica squadra capace di portarsi a casa i 3 punti è il Padova che supera in rimonta il Mantova passato in vantaggio grazie alla deviazione sottoporta di Simone Rosso dopo 11 minuti. Alla mezz'ora, nel giro di 4 minuti, i biancorossi la ribaltano. Prima con il calcio di rigore trasformato da Ronaldo, poi con Alfredo Bifulco che non può sbagliare a due passi da Tozzo. Nel finale di partita anche il definitivo 3-1 veneto con il neo-entrato Matteo Mandorlini. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Come detto, nelle altre partite saranno solo pareggi. Con gol quello del “Riviera delle Palme” tra Sambenedettese e Fermana. Gli ospiti passano in vantaggio dopo soli 3 minuti. Colpo di testa in tuffo di Luca Cognigni e i gialloblu rimangono sullo 0-1 fino ad inizio ripresa. Almeno, fino a quando Federico Angiulli non scarica in porta una bordata – dopo una serie di rimpalli – che vale il pareggio per gli uomini di Paolo Montero.

Terminano a reti bianche, invece, Carpi-Fano e Virtus Verona-Legnago. Nel primo incontro grandi emozioni ed occasioni da una parte e dall'altra, cosa che invece non succede nel secondo.



