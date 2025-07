EUROPEO FEMMINILE 2025 Le azzurre credono alla finale Con l'Inghilterra la squadra di Soncin cerca l'ingresso in finale all'Europeo in Svizzera

Era il 1997 quando l'Italia centrò per l'ultima volta l'ingresso in finale, le tedesche si imposero per 2-0 all'Ullevaal Stadium di Oslo. Sono trascorsi 28 anni e l'Italia ci riprova. Le azzurre affrontano l'Inghilterra per il penultimo atto del torneo svizzero con il morale altissimo convinte di proseguire il percorso fino a Basilea, sede della finalissima. Duello tutto da vedere quello di questa sera ore 21 tra due squadre al completo. 4-3-3 per l'Inghilterra, 3-5-2 per l'Italia con la coppia offensiva Girelli- Cantore che ha fatto impazzire la Norvegia nell'ultimo turno. L'Inghilterra, seconda nel gruppo D alle spalle della Francia, ai quarti ha superato la Svezia ai rigori dopo aver raggiunto il 2-2 durato fino ai tempi supplementari e frutto di una rimonta delle britanniche che fino al 79' perdevano 2-0 contro le svedesi. La vincente della semifinale tra Italia e Inghilterra sfiderà in finale la vincente tra Germania e Spagna.

