SERIE C Le date di play off e play out

La Lega Pro ha ufficializzato le date della post season. I play off dei gironi cominceranno in gara unica domenica 30 aprile, da domenica 7 maggio la fase nazionale. Domenica 4 e domenica 11 giugno la finale di andata e ritorno. Sabato 6 maggio e sabato 13 maggio le due gare dei play out.

