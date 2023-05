Le gare di ritorno: rischiano Entella, Foggia e Vicenza

Avere dominato 75 minuti al Del Conero non è bastato al Lecco poi rimontato nel finale da un'Ancona specialista della zona Cesarini. Il 2-2 della partita di andata fornisce comunque agli uomini di Luciano Foschi il vantaggio del doppio risultato. Lecco avanti con vittoria, ma anche con pareggio. L'Ancona è attesa dall'ennesimo tentativo di risalita. Una vera e propria impresa è quella cui è chiamata l'Entella. A lungo in corsa per il primo posto, col secondo perso solo per via dello scontro diretto e un mese senza partita pagato col 2-0 di Gubbio. I ragazzi di Volpe dovranno riparare in 90 minuti per continuare una corsa ora più che mai a rischio. Rischio capolinea ancora più elevato per il Foggia. Travolto a Cerignola per 4-1 Delio Rossi prova la scalata, ma proclami di riscossa e Zaccheria bollente potrebbero non bastare per un derby di Puglia che sembra davvero segnato. Il gol di Ierardi segnato a Sesto nel finale, ha cambiato le prospettiva ad un Vicenza che per andare avanti deve solo vincere contro la Pro, ma potrà farlo con qualsiasi punteggio. Partita pirotecnica si presenta quella dell'Adriatico tra Pescara e Virtus Verona. Una corazzata quella abruzzese con la suggestione Zeman in panchina e il 2-2 al Gavagnin Nocini. La Virtus Verona è un miracolo low cost costruito da Gigi Fresco nel garage di casa. E dopo Novara e Padova che hanno pagato a prezzo pieno non ha nessuna intenzione di inaugurare la stagione dei saldi.