SERIE C Le grandi manovre delle romagnole Cesena, Rimini e Imolese prendono forma in vista del prossimo campionato

Squadre tutte al lavoro o quasi, il campionato dista una mesata e comunque il mercato riempie pagine e pensieri di questa torrida estate di C. Nel Girone B l'ambizioso Cesena è ancora nel mezzo di una rivoluzione. Partiti i pezzi pregiati Pierini e Bortolussi, la nuova proprietà è al lavoro per trovare gli eredi. Domani dovrebbe essere il giorno di Alexis Ferrante, attaccante argentino di proprietà della Fermana, 13 gol l'anno scorso con la maglia del Foggia. Mentre con Minelli i bianconeri hanno blindato la porta e si è appena aggregato alla squadra il francese Cheick Tourè. Prodotto del settore giovanile del PSG, ha una settimana di tempo per convincere Toscano e diventare il numero 12. In uscita Caturano e Gonnelli per far posto a un altro attaccante e un altro difensore. Manovre importanti anche in casa Rimini, neopromossa ma con idee molto chiare su come disputare un campionato di primo piano. Va in questa direzione il rinnovo del bomber Mencagli (14 gol lo scorso campionato) e soprattutto quella di Kevin Haveri sul quale ha mosso con decisione il Torino, ma che per un altro anno resterà in biancorosso. A Rimini arriva anche il centrocampista De Rinaldis dal Parma. Il colpo Simone Pasa, centrocampista dal Pordenone, è pronto per essere sparato. Probabilmente già domani. A Imola continua l'opera di ricostruzione del diesse Righi che ha stretto un rapporto di collaborazione con il Bologna. Il difensore Matteo Angeli saluta Imola verso Casteldebole. Percorso inverso per Mattia Pagliuca e Marco Molla, pezzi pregiati del settore giovanile del Bologna che andranno a maturare rinforzando l'Imolese.



