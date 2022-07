Massimiliano Allegri e Dujan Vhahovic

Il tecnico della Juventus Max Allegri in conferenza stampa parla dell'imminente partecipazione alla Soccer Champions Tour, l’ormai classico appuntamento di amichevoli oltreoceano tra le big europee. I grandi assenti saranno Chiesa, Arthur e Kaio Jorge perchè infortunati. Dujan Vlahovic non nasconde la stima e l'ammirazione per i nuovi acquisti in casa Juve, Di Maria e Pogba.