CONFERENZA STAMPA Le parole di Allegri e Vlahovic prima della partenza oltremare per il World Soccer Champions Tour

Il tecnico della Juventus Max Allegri in conferenza stampa parla dell'imminente partecipazione alla Soccer Champions Tour, l’ormai classico appuntamento di amichevoli oltreoceano tra le big europee. I grandi assenti saranno Chiesa, Arthur e Kaio Jorge perchè infortunati. Dujan Vlahovic non nasconde la stima e l'ammirazione per i nuovi acquisti in casa Juve, Di Maria e Pogba.

