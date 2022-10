Le "quasi amichevoli" di Napoli e Inter

Il Napoli è quasi primo. Con una giornata di anticipo e al cospetto di un avversario come il Liverpool. Le squadre di Klopp e Spalletti sono già qualificate e in palio nella partita di Anfield c'è solo (si fa per dire il primo posto). Napoli 15 e Liverpool 12 vuol dire 2 risultati su 3 per gli azzurri, ma c'è di più. Quella differenza reti migliori di ben 3 gol che diventano un assegno circolare per la capolista della serie A. Il Napoli vince il girone anche perdendo in Inghilterra con uno scarto inferiore alle 4 reti. Europa e campionato, la marcia di quelli di Spalletti sembra davvero implacabile. Lo riconosce pure Klopp che incontra i giornalisti e dice: "Obiettivo primo posto, ma ad oggi Napoli migliore di noi".

Un'amichevole o quasi quella che giocherà l'Inter all'Allianz Arena con situazione del girone freezzata". Comunque vada il Bayern sarà primo e i nerazzurri secondi, entrambi al turno successivo a scapito del Barcellona terzo e scalato in Europa League. Nagelsmann pensa auna corposa rotazione della rosa e probabilmente ritocchi li farà anche Inzaghi che intanto ha perso Lukaku nuovamente fermo per un guaio muscolare. Pronta una maglia da titolare per Acerbi, Gosens e Darmian. Possibile anche il ritorno di Handanovic tra i pali.