Le “Ragazze Mondiali” fanno il boom di ascolti, share record del 35%

La Nazionale femminile di calcio continua a stupire, anche per quanto riguardo gli ascolti. Il match con la Cina, trasmesso ieri pomeriggio in diretta su Rai 1 e Sky Sport Mondiali, è stato seguito da 4 milioni 579 mila telespettatori con uno share record del 35.67%. Un Paese intero che non ha quindi fatto mancare l'appoggio all'Italia di Milena Bertolini, più volte ospite nello studio di PassioneCalcio di San Marino Rtv.

Dopo il 2-0 rifilato alle cinesi, nel primo pomeriggio la squadra partirà alla volta di Valenciennes dove sabato, alle 15.00, affronterà l’Olanda nei Quarti di finale, vittoriosa sul Giappone. Una partita alquanto complicato visto che la nazionale Oranje è campione d’Europa in carica e ottava nel ranking FIFA, nonché passata a punteggio nel proprio girone. L'Italia vorrà invece riscattare l’eliminazione nel play off Mondiale del novembre 2014, quando dopo l’1-1 dell’andata l’Olanda si impose 2-1 nel match di ritorno.