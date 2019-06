Le “Ragazze Mondiali” volano anche sui social

Una vera e propria impennata per i canali social della Nazionale femminile, attivati dalla Figc a fine maggio: dall'8 giugno, vigilia dell'esordio nel Mondiale, Twitter è passato da 1.700 followers a 13.900, Facebook da 12.500 a 44.000 e Instagram da 7.000 a 64.000. Senza parlare dei 7 milioni e 322mila telespettatori, con il 32,8% di share, per la a sfida di martedì sera contro il Brasile (record storico di ascolti per una partita di calcio femminile in Italia).

Intanto la squadra è arrivata ieri pomeriggio a Montpellier dove ha svolto il primo allenamento in vista dell'ottavo di finale in programma martedì 25 giugno (ore 18) allo 'Stade de La Mosson'. Una seduta defatigante, che ha visto lavorare sul campo solo le calciatrici che non hanno giocato contro il Brasile.

San Marino Rtv, da sei anni, ha in palinsesto un programma interamente dedicato al "calcio rosa": PassioneCalcio femminile. Diverse ragazze, oggi in Nazionale, sono state ospiti del programma condotto da Elia Gorini e Paolo Crescentini.