UEFA Le tre ipotesi della Uefa per finire la stagione Si va dalla formula attuale dei campionato alle linee guida per stabilire chi parteciperà alle Coppe Europee

Le tre ipotesi della Uefa per finire la stagione.

Il massimo organismo del calcio Europeo ha ipotizzato tre scenari per portare a termine la stagione calcistica. L' ideale sarebbe concludere i campionati entro il 3 agosto, con la formula attuale. Nel caso non fosse possibile, la Uefa è disponibile ad accettare anche variazioni di format con l’introduzione di play-off e play-out. Se invece un Paese non riuscisse a portare a termine il proprio campionato, il Comitato Esecutivo della Uefa stabilirà delle linee guida per stilare le classifiche sulla base di tre elementi: equità, trasparenza e meriti sportivi



I più letti della settimana: