Anche tre calciatrici afghane, Fatema Haidari (attaccante), Susan Khojasta (centrocampista) e Maryam Mehrzad (difensore) a San Marino per partecipare al convegno "Le vittime dell'odio" organizzato dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori italiano, in sinergia con la Segreteria di Stato agli Affari Esteri e il Comando del Corpo della Gendarmeria.