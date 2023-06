SERIE C Lecco – Foggia a voi la B Domani ore 17.30 il ritorno della finalissima dei play off . Si parte dalla vittoria del Lecco 2-1 a Foggia

Manca sempre meno alla finale di ritorno dei playoff di Serie C 2023 tra Lecco e Foggia: le due squadre si affronteranno per la partita decisiva che vale la promozione in Serie B domani alle 17:30. La squadra di Luciano Foschi ha il vantaggio maturato all'andata, quel 1-2 tra le polemiche che permetterà ai lombardi di salire direttamente in B con due risultati su tre. Il Foggia di Delio Rossi non ha scelta: vincere con un gol di scarto per allungare la gara agli extra time ed eventualmente ai rigori, o con due per trionfare e salire direttamente in Serie B. Designato il Direttore di Gara per questa attesissima sfida, si tratta di Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Gli assistenti saranno Votta di Moliterno e Catallo di Frosinone. Il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si rafforzerà sensibilmente l’attività di pre-filtraggio e quella cosiddetta di sicurezza "alle quali potranno accedere soltanto le persone munite di biglietto di ingresso allo stadio". Il Rigamonti-Ceppi, circa cinquemila posti, è sold out già da giorni.



