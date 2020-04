Lega Pro: lunedì 4 maggio convocata l'assemblea nazionale Con lo stop del campionato, promosse le prime tre squadre dei gironi, Monza, Vicenza e Reggina, più una quarta a sorteggio.

Lega Pro: lunedì 4 maggio convocata l'assemblea nazionale.

E' stata convocata per lunedì 4 maggio l'assemblea nazionale della Lega Pro: "Il coronavirus sta causando un impatto molto grave sulle 60 società - ha dichiarato il presidente Francesco Ghirelli - le squadre, già in difficoltà economica prima, non hanno più alcuna entrata e rischiano il fallimento. Questa situazione di crisi - ha concluso Ghirelli - impone un confronto permanente nel trovare una soluzione per il futuro della Serie C".

Il consiglio direttivo della Serie C chiede di bloccare il campionato e rimanda la decisione formale all'assemblea. Il provvedimento prevede, con lo stop, la promozione in B delle tre squadre prime nei rispettivi gironi (Monza, Vicenza e Reggina), più una quarta che sarebbe estratta a sorte fra quelle che avrebbero diritto a disputare i play off. In più ci sarebbero il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi.

I più letti della settimana: