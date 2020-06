SERIE C Lega Pro nel caos, possibile una nuova Assemblea

Continua il fermento in serie C dove alcuni club spingono per una nuova Assemblea di Lega dopo il Direttivo degli scorsi giorni, in vista del Consiglio Federale che decreterà a meno di colpi di scena la disputa di playoff e playout con promozione delle prime e retrocessione delle ultime in classifica. Da regolamento l'Assemblea va richiesta con un documento firmato da almeno 12 società, e a quanto si apprende il numero minimo di sottoscrizioni sarebbe stato superato.



