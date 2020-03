SERIE C Lega Pro, partite in chiaro fino al 3 aprile

Le partite di serie C, che fino al 3 aprile si disputeranno a porte chiuse, saranno trasmesse in chiaro in streaming da Eleven Sports. Lo rende noto con un comunicato il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli. "In un momento così delicato per la vita sociale del Paese -scrive Ghirelli- riteniamo che il calcio possa regala un sorriso a tutti quei tifosi che non possono andare allo stadio". Il direttore di Eleven Sports Mattia Baldassarre spiega che "la piattoforma ha aderito senza riserve alla richiesta della Lega per consentire ai tifosi di non perdere neanche una partita della propria squadra del cuore.



