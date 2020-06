SERIE C Lega Pro: ufficializzati gli orari dei play out L'Imolese salirà al Gavagnin Nocini di Verona per sfidare l'Arzignano

Lega Pro: ufficializzati gli orari dei play out.

Nel Girone A Pianese – Pergolettese ore 17.30; Olbia – Giana Erminio ore 20. Nel Girone B Arzignano – Imolese alle 17.30 allo Stadio Gavagnin Nocini di Verona e Fano – Ravenna 18.30. Stesso identico orario per le due partite previste per martedì 30 giugno. Nel Girone C Rende – Picerno alle 18 e Bisceglie – Sicula Leonzio alle 19.

I più letti della settimana: