Legnago - Imolese 2-1, rossoblu a picco

Legnago - Imolese

Imolese in caduta libera. I rossoblu di Roberto Cevoli non muovono la classifica da un mese e mezzo, dal pareggio contro il Mantova del primo novembre. E neanche il recupero contro il Legnago cambia qualcosa: sono sette le sconfitte consecutive per i romagnoli. Dall'altra parte i veneti tornano ad un successo che mancava dal 13 ottobre e si allontanano sensibilmente dalla zona play-out dove, al contrario, l'Imolese c'è sempre più dentro. Il vantaggio biancazzuro arriva al 27': punizione dalla sinistra di Bulevardi, assist involontario di Rondanini per Chakir che, senza pensarci due volte, trova il "sette" in acrobazia. Rete stupenda del 17 del Legnago che si ripete subito ad inizio ripresa: il solito Bulevardi imbuca in direzione Luppi, traversone deviato da Cerretti e Chakir è appostato sulla linea di porta per il più semplice dei gol. Doppietta personale per l'attaccante classe 2000.





Non passano nemmeno 5 minuti e c'è un barlume di speranza per l'Imolese: Morachioli sfida il diretto avversario sull'out di destra, cross per Rondanini che aggancia e buca Pizzignacco con una gran botta dal dischetto. I rossoblu accorciano le distanze e avrebbero più di mezz'ora per riprenderla ma Morachioli viene espulso dal direttore di gara per un duro intervento a centrocampo con il piede a martello. L'Imolese rimane in 10 e non ha più le forze per reagire, il Legnago cerca di chiudere la partita e non correre rischi ma Siano tiene più volte a galla i suoi con grandi interventi. In pieno recupero Cerretti rischia l'autorete nel tentativo di intercettare il passaggio di Gasperi per Rolfini ma poco cambia. I ragazzi di Bagatti vincono 2-1, all'Imolese serve una scossa nei due derby nel giro di una settimana contro Ravenna e Cesena.