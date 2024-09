SERIE C Legnago, prima vittoria in campionato: 2-1 al Pineto Riparte il Legnago che cambia allenatore e trova il primo successo stagionale dopo 6 sconfitte nelle prime 6: 2-1 al Pineto in favore dei ragazzi di Matteo Contini.

Il Legnago cambia in panchina – da Gastaldello a Matteo Contini – e vince per la prima volta in campionato. Dopo 6 ko nelle prime 6, il Salus si sblocca al “Sandrini” contro un Pineto che, per contro, è a secco di successi da quattro partite. Match dalle grandi emozioni con gli ospiti che sfiorano subito il vantaggio con la spizzata di Villa da 0 metri che si infrange sulla traversa. Dall'altra parte risposta Legnago con l'avvitamento in tuffo di Svidercoschi che chiama Tonti alla risposta sul primo palo. E' il preludio al vantaggio: Muteba mette dentro, ancora capitan Svidercoschi anticipa tutti e supera Tonti – incerto nell'uscita - per l'1-0 dei veronesi. Sulle ali dell'entusiasmo ci prova anche Palazzino che si accentra e sfiora l'incrocio dei pali.

Il copione non cambia ad inizio ripresa: il Legnago continua a spingere a caccia del raddoppio e solo l'imprecisione dei padroni di casa e le super risposte di Tonti mantengono in vita il Pineto, almeno fino al 67' quando arriva il meritatissimo 2-0. Ennesima ripartenza biancoblu con D'Amore al traversone, si alza un campanile in area e Franzolini si avventa scaraventando alle spalle dell'estremo difensore avversario, che questa volta non poteva proprio nulla. Il più sembra fatto per il Legnago, che va vicinissimo al tris con il collo esterno di Zanandrea, ricacciato in campo dal palo. Con le spalle al muro il Pineto trova la forza per reagire e accorciare le distanze: Baggi dalla trequarti, Ienco sovrasta di testa Muteba e fa 2-1, battendo Rigon. Da una facile vittoria si passa agli ultimi minuti di apprensione ma il Legnago resiste e porta a casa i primi 3 punti stagionali.

