Legnago sfortunato, la Pianese colpisce due volte (0-2)

Legnago e Pianese accendono istantaneamente la miccia, pochi secondi e la girata di Svidercoschi inaugura la serata, meno di un minuto e la ripartenza ospite con zampata di Mignani chiama Perucchini ad un grande intervento. La vogliono vincere di qua e di là, Basso Ricci la protegge con il fisico e scarica, Filippis si allunga in angolo. Partita aperta e godibile, il flipper rilascia una palla interessante sulla quale arriva Marchesi col passo troppo lungo per far male. Occasionissima Legnago alla mezz'ora. La punizione buttata nel traffico sembra infilarsi, Tanco prova il tutto per tutto e fa una combo "traversa-riga" pazzesca. Non gira bene al fanalino di coda che poi capitola pur senza meritarlo quando Nicoli la mette di giustezza e Mignani trova l'anticipo. Esulta la macchinata di tifosi arrivata da Piancastagnaio. Ripresa e Legnago stirato, Perucchini nega a Mignani la doppia personale, poi l'azione prosegue fino a quando Bacchin rovescia dentro il pallone dello 0-2. E della chiusura anticipata, perché i veneti restano storditi dalla mazzata, Proietto prova anche a esagerare col contro balzo. Prima della resa Morello prova ad accendersi ed accendere, ma nessuno va sulla sua idea. E' una generosità poco lucida quella che porta Basso Ricci a masticare il sinistro, L'anticipo di Koblar su Filippis si deposita sopra le rete ed è l'ultimo sussulto degli ultimi.