SERIE C Legnago – Sud Tirol 2-3 I Bolzanini continuano a tenere il passo da promozione

Non può prescindere dai 3 punti la formazione di Stefano Vecchi per continuare ad inseguire il sogno serie B dalla porta principale. E i buoni presupposti ci sono tutti quando Malomo risolve in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Legnago lotta per la salvezza e non demorde. Anche il pareggio dei padroni di casa ha origine da un piazzato, in questo caso un calcio d'angolo corretto di testa da Antonelli.

Ad inizio ripresa si completa il sorpasso con il tap in vincente di Buric. La svolta all'ora di gioco quando Rolfini si sostituisce al suo portiere, fallo di mano volontario che costa il rosso e il rigore. Legnago in 10 uomini. Casiraghi dagli undici metri non sbaglia riportando in equilibrio l'incontro. A questo punto pressione totale del Sud Tirol che sempre su palla inattiva opera il contro sorpasso con il colpo di testa vincente di Vinetot. Sono tre punti d'oro per la corsa alla promozione. A Legnago, Sud Tirol batte Legnago 3-2

