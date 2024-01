Lentigione – Victor San Marino il big match della 20°

Tutti gli occhi puntati su Sorbolo Mezzani, provincia di Parma, dove domani ore 14.30 si gioca il big math della 20esima di Serie D Girone D tra Lentigione e Victor San Marino. Quinta contro seconda in classifica. Tutta la pressione sulla formazione di casa che ha una delle ultime possibilità di riportarsi in quota per continuare ad inseguire la promozione, alla vigilia l'obiettivo principale della squadra di Paolo Beretti e del DS Sandro Cangini. Cassani non si discosterà molto dalla formazione che ha disputato il primo tempo con la Pistoiese. Davanti partiranno Villanova e Scott Arlotti quest'ultimo in grandi condizioni di forma. Ballottaggio a centrocampo tra Lazzari e Carlini, il secondo domenica scorsa ha spaccato la partita entrando nella ripresa. Dietro torna De Queiroz a comporre il tris con De Santis e Onofri. Partita speciale per i due ex Lattarulo e Bertolotti. Si gioca a Sorbolo Parma ore 14.30, arbitra Gabriele Sciolti di Lecce.