Il Rimini rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazione sportive di Leonardo Vitali, portiere classe 1998. Il nuovo giocatore biancorosso, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e quindi del Sassuolo, nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Matelica e poi dell’U.S. Ancona con 27 presenze in Serie C. Leonardo Vitali ha firmato con il Rimini un accordo in scadenza giugno 2025 con opzione per il secondo anno.