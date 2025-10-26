Leoncini ferma i Lupi: 1-1 tra Campobasso e Rimini

Il Rimini sta per tornare in linea di galleggiamento, a meno di ulteriori scossoni. Da -12 i biancorossi sono ora a -1 dopo il buon pari sul campo di un Campobasso lanciato in zona play-off e rallentato tra le mura amiche. Anche se l'avvio sembra sorridere ai padroni di casa: Magnaghi non ci pensa due volte e calcia da lontano, il missile del 9 si stampa sulla traversa e torna in campo. Si rende pericoloso anche il collega di reparto Padula: il colpo di testa termina di poco alto sulla traversa. Poi esce il Rimini che prende le misure agli avversari e prima si fa vedere con l'incornata di Bellodi messa in corner da Tantalocchi, poi la sblocca poco dopo la mezz'ora. Bella triangolazione tra Piccoli, Capac e Leoncini. Quest'ultimo aggancia, resiste di fisico e poi incrocia sul palo lontano non lasciando scampo a Tantalocchi. 1-0 Rimini con il primo centro stagionale del centrocampista classe 2004.

Il Campobasso non ci sta e organizza una reazione a inizio ripresa: Lombari in verticale per Cristallo, palla tagliata in mezzo e Leonetti non ci arriva per un soffio. Gala, invece, si ritrova la sfera e si affretta per calciare: era difficile fare meglio di così. Il match potrebbe prendere una svolta definitiva poco dopo: contropiede Rimini, Boli si invola e calcia sul primo palo con Tantalocchi che salva. Dal possibile 2-0 dei romagnoli, si arriva al pareggio Campobasso: cross morbido di Martina dalla sinistra, Cristallo si stacca dalla marcatura e gira di testa trovando il palo lontano. Vitali non ci può arrivare ed è 1-1. E lo sarà anche oltre il 90', perché altre grandi occasioni non ce ne sono. Il Rimini si avvicina a quel dannato 0 in classifica, ma ancora non basta.







