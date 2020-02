Letizia: "Il Rimini ce la farà, siamo sulla strada giusta"

Intervista a Tony Letizia

Il fantasista del Rimini Tony Letizia ospite di Cpiace si dichiara fiducioso per l'imminente futuro del Rimini. "Abbiamo cambiato molto - conferma- nel mercato di gennaio e anche se sembra un controsenso non abbiamo molto tempo per amalgamare una rosa quasi completamente nuova. Ognuno di noi deve dare il massimo per poter lottare fino all'ultima giornata per la salvezza del Rimini. Ho avuto un impatto molto positivo e ho dimostrato - ha aggiunto - che Tony Letizia è ancora vivo".