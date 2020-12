FIFA Lewandowski è “The Best”, Klopp il migliore allenatore. Ecco le scelte di Varella, Palazzi e Gorini In campo femminile è stata scelta Lucy Bronze. Premio fair-play al 17enne Mattia Agnese

Lewandowski è “The Best”, Klopp il migliore allenatore. Ecco le scelte di Varella, Palazzi e Gorini.

Al Bayern Monaco non è bastato il triplete. Il suo bomber Robert Lewandowski si è aggiudicato, infatti, il The Best Fifa Football Award come miglior giocatore in assoluto, davanti alla solita coppia Leo Messi - Cristiano Ronaldo. Il portiere dei bavaresi, Manuel Neuer, invece, è stato eletto miglior portiere dell'anno, davanti ad Alisson (Liverpool) e Oblak (Atletico Madrid).

In campo femminile è stata scelta Lucy Bronze, che succede a Megan Rapinoe. Il difensore inglese del Manchester City, 29 anni, ha preceduto la danese Pernille Harder, oltre alla francese Wendie Renard del Lione. Sarah Bouhaddi del Lione è stata nominata miglior portiere del 2020, precedendo la cilena Christiane Endler del PSG e Alyssa Naecher dei Chicago Red Stars. Sarina Wiegman, ct dell'Olanda, è la miglior allenatrice, davanti all'inglese Emma Hayes del Chelsea e a Jean-Luc Vasseur (Lione).

Juergen Klopp, che ha trascinato il Liverpool alla conquista del titolo inglese in Premier è stato nominato miglior allenatore, davanti all'argentino Marcelo Bielsa del Leeds United e ad Hans-Dieter Flick, unico sconfitto del Bayern Monaco pigliatutto nel 2020.

L'Italia ha ricevuto il premio più bello grazie al gesto del 17enne Mattia Agnese che, lo scorso 25 gennaio, durante la partita fra Cairese e Ospedaletti, squadra della provincia di Imperia, salvò la vita a un avversario, assistendolo fino all'arrivo dei soccorsi. Un gesto eroico che gli ha permesso di aggiudicarsi il The Best Fifa Award per il fair-play. Un riconoscimento straordinario per un ragazzo "normale", come egli stesso si è definito.

Durante la cerimonia in streaming a Zurigo, un commosso Gianni Infantino ha ricordato le recenti scomparsi di due indimenticabili campioni come Maradona e Paolo Rossi.

Anche San Marino ha partecipato con i voti del ct Franco Varrella, del capitano della Nazionale, Mirko Palazzi e, per i giornalisti, del collega Elia Gorini. Varrella ha escluso Lewandowski dalla sua terna preferita, indicando Mbappé, Messi e Ronaldo, gli stessi scelti da Palazzi che però ha scelto 'la Pulce' come miglior giocatore. Gorini ha invece votato la terna Lewandowski, Ronaldo, De Bruyne. Per gli allenatori sia Varrella che Palazzi, hanno scelto Jürgen Klopp come loro preferito; il ct della nazionale sammarinese ha poi indicato Zidane e Bielsa, mentre Palazzi ha dato il suo voto a Flick e Zidane. Flick, Lopetegui e Bielsa la scelta del giornalista Gorini.

