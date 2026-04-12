Licina, primo gol con la Juventus Next Gen. Scoppiettante 2-2 tra Ternana e Perugia

Il mondo Juventus sta iniziando a scoprire tutto il talento di Adin Licina: il classe 2007, arrivato a gennaio dal Bayern Monaco sulle orme di Kenan Yildiz, ha segnato il suo primo gol in maglia bianconera. Una rete che ha permesso alla Next Gen di superare di misura il Guidonia e di prendersi il quinto posto in classifica con autorità. Gli ospiti, troppo spreconi nel primo tempo, non incidono e allora si accende la stellina tedesca. All'ora di gioco Licina si inserisce tra le linee, prende la mira con uno splendido mancino dal limite la incastona proprio sotto all'incrocio dei pali per l'1-0 che reggerà fino al 90'.

Gol e spettacolo invece nel sentito derby umbro tra Ternana e Perugia: al “Liberati” è uno scoppiettante 2-2. Chi ha più da recriminare sono sicuramente i rossoverdi che la sbloccano allo scadere della prima frazione con la spizzata vincente di Capuano sulla sponda di Kerrigan. Gemello è battuto, la Ternana va sull'1-0 e nella ripresa raddoppia. Il neo-entrato Ferrante, servito al limite da Orellana, se la porta sul sinistro e la infila in buca d'angolo, dove l'estremo difensore avversario non può arrivare. Per Terni sembra fatta ma il Perugia torna immediatamente in partita: passano appena 2 minuti dal centro di Ferrante e la difesa di casa pasticcia. Ad approfittarne è un lesto Bacchin che si inserisce, tocca sotto porta e fa 2-1. Ora il Grifone ci crede e – a 300 secondi dalla fine – Montevago, da rapace d'area, anticipa il diretto marcatore e firma il clamoroso 2-2 gettandosi sul servizio di Nepi. “Liberati” ammutolito dopo una prova di gran carattere della Ternana. Attributi che non sono mancati nemmeno al Perugia.







