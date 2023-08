Linas Mègelaitis è un giocatore del Rimini

Linas Mėgelaitis è un nuovo giocatore del Rimini Fc. Nato a Siluté, in Lituania, il 9 settembre 1998, è un centrocampista centrale di 178 centimetri che vanta una presenza in Serie B con il Latina nel 2016-2017 e che in Serie C vanta ben 133 presenze e due gol in campionato e undici con una rete in Coppa Italia con le maglie di Lecce (con cui è stato promosso), Sicula Leonzio, Gubbio e Viterbese. Negli ultimi tre campionati ha messo insieme 28 presenze con gli eugubini e 30 e 32 con i laziali. Con la Nazionale del suo Paese ha invece esordito l'11 novembre 2020 contro le Far Oer in amichevole e da allora ha messo piede in campo 16 volte andando anche a segno il 25 marzo 2022 nell'amichevole vinta 2-1 in casa del San Marino. 16 partite e un gol anche con la maglia dell’under 21 e altre 32 con una rete fra Under 17, Under 18 e Under 19 della Lituania. Il 24enne ha firmato con il Rimini un contratto biennale in scadenza giugno 2025.