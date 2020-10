SERIE C Litteri ribalta il Ravenna: 2-1 Triestina Romagnoli subito avanti con Mokulu, poi però i giuliani dominano e s'impongono in scioltezza.

Nel suo solito altalenarsi tra vittorie e sconfitte la Triestina pesca la doppietta di Litteri e ribalta 2-1 il Ravenna, che a sua volta non conosce pareggi ed è al 4° ko in cinque turni. Giallorossi dominati nel complesso, eppure i primi a bussare sono loro: Franchini crossa da destra e trova in area Mokulu che tiene di fisico su Rapisarda e lo beffa con tanto di tunnel. È il 10°, passano 8' e sempre dalla fascia arriva il pari: qui è Calvano a pennellare per Litteri, impeccabile e millimetrico nello stacco in solitaria. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Da lì in avanti è quasi tutta Triestina: Lodi lancia col calibro per Gomez, lo stop è rivedibile e Alari riesce a toccare in angolo. A inizio ripresa, ancora Lodi con una punizione dalla destra preciso sul secondo palo, Capela salta ma non trova l'impatto. Quindi il sorpasso, che come nelle precedenti marcature nasce da un traversone: Brivio mette dentro, Rizzo fa la sponda e Litteri coordina alla perfezione il destro volante, stoccando per il bis personale.

L'unico accenno di reazione ospite nasce da un altro spunto di Mokulu, che prende il tempo a Ligi, parte verso l'area, elude la scivolata di Capela e sul più bello sciupa tutto con un tocco facilmente bloccato da Offredi. Poi è di nuovo Triestina: Rizzo carica da fuori e chiama Raspa all'alzata in angolo, sul quale però il portiere tentenna in uscita e rischia sul colpo di testa ravvicinato di Mensah, salvandosi per la deviazione di Jidayi.

Il Ravenna invece non riesce più a rendersi pericoloso, così, al 95°, un ultimo pallido tentativo si trasforma in un contropiede ancora di Mensah: il ghanese arriva in fondo e mette a rimorchio per Lodi, Raspa è ormai fuorigioco ma in compenso c'è il solito Jidayi a deviare sul fondo il tentativo dell'ex Catania, che anticipa di qualche secondo il fischio finale.



I più letti della settimana: