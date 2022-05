CHAMPIONS LEAGUE Liverpool con vista sulla finale, al Villareal serve un miracolo

Tre sole sconfitte nelle 56 partite giocate globalmente in stagione. Il cammino del Liverpool è impressionante e numeri alla mano fornisce ben poche chance al Villareal che deve oltretutto ribaltare il 2-0 dall'andata. Klopp si arrabbia con chi parla di missione praticamente compiuta ed evoca il top match per riuscire a qualificarsi alla finale. Pretattica, forse, un modo per tenere alta la tensione e dall'altro invece Emery che recupera Gerard Moreno definisce gli avversari semplicemente "i più forti al mondo".

Prepara, il tecnico del Villareal, la sua trappola. Sperando che basti al Sottomarino Giallo, solo settimo in Liga. Per scrivere la storia, quella che non riuscì nel 2006 con Riquelme in campo e Pellegrini in panchina. Fu l'Arsenal in semifinale a fermare il Villareal. Le scelte, spagnoli col 4-4-2 di sempre e il recuperato Moreno davanti a far coppia di Danjuma. Niente da fare per Jeremi Pino e Alberto Moreno infortunati. Klopp invece non ha Firmino e va giù di 4-3-3 perpetuo e vincente. Manè è riferimento centrale con Salah e Diaz ai lati. E poi centrocampo extralusso con Henderson Fabinho e Thiago. Insomma se la partita non è chiusa, le forze in campo sono chiare. Al Liverpool basta rispettare un pronostico, al Villareal serve un miracolo.

