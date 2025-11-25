SERIE C Livorno e Perugia esultano nei posticipi

I posticipi ovvero quando cambiare allenatore fa bene. Con Venturato in panca è un altro Livorno. Che spinge, rischia niente, e passa sul finire di tempo quando questo fallo di Fabriani su Biondi viene punito con un rigore confermato anche dopo controllo dell'FVS. Di Carmine fa 1-0. La Torres prova una reazione di pancia, Zambataro per Masala, alto. Ripresa, Sassari torna dentro, Zambataro pesca Sala che taglia su Antoni e fa 1-1. Ma il Livorno riparte alla carica, Starita perde una pallaccia e Di Carmine arma il taglio di Dionisi. Nel finale altro penalty, stavolta è Carboni su Bonassi a far fallo, dal dischetto Di Carmine è un assegno circolare per 3-1 tra Livorno e Torres. Fa bene la cura Tedesco al Perugia, quinto risultato utile consecutivo per il tecnico imbattuto sulla panchina umbra. Contro la Vis al Curi la vittoria arriva in rimonta. Marchigiani avanti con Pucciarelli che riprende la respinta del muro. Ma già nel primo tempo la reazione del Grifone è importante e Giunti va vicinissimo al pari. Ripresa, il portiere Pozzi tiene avanti la Vis su Riccardi, ma è questione di poco. Tanta pressione porta al pari. Megalaitis-Montevago, stacco di Bacchin e 1-1. Il Perugia non si accontenta, la vuole e se la prende tutta, Bartolomei imbecca Langella, 2-1 e destini capovolti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: